video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 05:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. تعرف على رأى الأزهر الشريف

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:00 ص
ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. تعرف على رأى الأزهر الشريف حجاج - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حيث أفادت اللجنة الآتى:
 
إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى "من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى رواية "تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له".
 
لكن الإمام الشافعى قال: إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره.
 
فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر عن قانون الفتوى: "كبار العلماء" لم تمنع أئمة الأوقاف من الإفتاء

"الأوقاف": نجل ونحترم الأزهر ونحن أبنائه.. وإدارة الفتوى موجودة من 1988

الحج

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

لجنة الفتوى




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة