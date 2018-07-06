لندن تقترح إنشاء "منطقة تجارة حرة" مع الاتحاد الأوروبى لمرحلة ما بعد بريكست

(رويترز) (أ ف ب)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الجمعة أن حكومتها، المنقسمة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، توصلت إلى "موقف موحد" بانشاء "منطقة تجارة حرة" بين المملكة المتحدة والتكتل لمرحلة ما بعد بريكست.

وأعلنت ماى فى بيان بعد محادثات ماراتونية لحكومتها فى المقر الريفى لرؤساء الحكومات البريطانيين فى تشيكرز على بعد 70 كلم شمال غرب لندن ان "اقتراحنا ينص على انشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبى مع قواعد مشتركة للمنتجات الصناعية والزراعية".

من جانبه قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة إنه سيجرى تقييما للموقف التفاوضى الذى اتفقت عليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ومجلس وزرائها بشأن محادثات بريكست.

وكتب بارنييه على تويتر: "سنعكف على تقييم المقترحات لنرى ما إذا كانت قابلة للتنفيذ وواقعية"



