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للخريجين الجدد.. كيف تحصل على عضوية نقابة الأطباء × 8 خطوات؟

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:55 م
للخريجين الجدد.. كيف تحصل على عضوية نقابة الأطباء × 8 خطوات؟ الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس
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مع اقتراب إعلان نتائج نهاية العام بالجامعات، يصبح الحصول على عضوية نقابة الأطباء بالنسبة لخريجى كلية الطب، أمرا أساسيا ليتمكنوا من مزاولة المهنة، طبقا للقانون رقم 45 لسنة 1969، والذى حذر مزاولة مهنة الطب إلا لغير المسجلين بجداول نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، خطوات الحصول على عضوية نقابة الأطباء:
 
1 – الحصول على طلب قيد بالجدول العام من النقابة. 
 
2 – إحضار شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.
 
3 - شهادة قضاء سنة امتياز ( الأصلية ) أو ما يعادلها.
 
4 - صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).
 
5 - صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر لغير المصريين.
 
6 - عدد 2 صورة فوتوغرافية.
 
8 - سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها 370  جنيه للمصريين، أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبى.
 
طلب قيد بالجدول العام
طلب قيد بالجدول العام

 


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نقابة الاطباء

عضوية نقابة الاطباء

الحصول على عضوية نقابة الاطباء




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