قطاع المعاهد: إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بحد أقصى 15 يوليو

كتب لؤى على

تبدأ كنترولات الشهادة الثانوية الأزهرية أعمال تصحيح أوراق الامتحان بعد أيام معدودة، حيث من المتوقع أن تعلن النتيجة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 يوليو الجارى، حيث يعكف قطاع المعاهد على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لضمان ان يحصل كل طالب على حقه.

وأعلن الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، أنه بدأ تصحيح أوراق إجابات الطلاب "البوكليت" تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2018، حيث تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح؛ أربعة منها بالوجه القبلى بمناطق الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقى بالوجه البحرى بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.

وأكد أن المقرات تم تجهيزها وتزويدها بكل ما يلزم المصححين؛ مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة تحرى الدقة، وعدم التسرع، مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه.