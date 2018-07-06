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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:06 م
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قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على انتهاكات تركيا لمجالها الجوى ومياهها الإقليمية

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:44 ص
قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على انتهاكات تركيا لمجالها الجوى ومياهها الإقليمية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
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تقدمت جمهورية قبرص باحتجاج رسمى أمام الأمم المتحدة على الانتهاكات التركية لمجالها الجوى ومياهها الإقليمية والتى وقعت فى إبريل الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة أن مندوب قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كورنيليوس كورنيليو بعث بخطاب لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم 14 يونيو الماضى وجرى تعميمه بتاريخ 5 يوليو كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن، بحسب ما أفاد به بيان صحفى لمكتب الصحافة والإعلام بالأمم المتحدة

يذكر أن قبرص قد تم تقسيمها أثر غزو تركى عام 1974، ولم تؤد الجولات المتكررة من المحادثات التى تقودها الأمم المتحدة إلى تسوية شاملة حتى الآن، وكانت آخر هذه المحاولات فى يوليو من العام الماضى فى كران مونتانا فى سويسرا، إلا أنها باءت بالفشل

 

 


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