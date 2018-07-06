فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مساحات واسعة فى مقبنة

كتبت - إيمان حنا

تمكن الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى من تحرير مناطق واسعة فى جبهة مقبنة غربى محافظة تعز.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدى، إن قوات الجيش الوطنى مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربى، تمكنت من تحرير مساحات واسعة من مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، مؤكداً أن المليشيات الانقلابية أصبحت فى حالة تراجع مستمر وستنهار من الداخل خلال الأيام القادمة.

وقال الخليدى فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت حتى الآن من تطهير سبع مدن بمديرية مقبنة؛ بما يقدر حوالى 60 كم 2، إضافة إلى تحرير سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وعدد من القرى المحيطة بالحصن المطل على عزلة الأخلود، بالإضافة إلى استكمال تحرير سلسلة تباب النوبة فى عزلة العبدلة.

وذكر قائد جبهة مقبنة، أن مليشيات الحوثي الانقلابية تواصل عمليات زرع الألغام بكثافة فى الجبال والهضاب والوديان والطرقات، وأن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء والحيوانات، مؤكدًا أن لجوء المليشيات لزراعة الألغام يدل على مستوى الانهيار الذى وصلت إليه.

وأضاف الخليدى، بأن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل انتزاع مئات الألغام التى خلفتها المليشيات بمختلف المناطق، وتتواصل مع الأهالى للتعاون مع أبطال الجيش لاستكمال تحرير مديرية مقبنة من المليشيات الانقلابية وتطهيرها من الألغام والحد من الأضرار التى قد تلحق بالمدنيين.

وأشاد الخليدى بدعم القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادى، مثمناً أدوار التحالف العربى ومساندته الكبيرة للعمليات العسكرية بشكل متواصل، مؤكداً أن النصر قاب قوسين أو أدنى ضد مليشيات الحوثى الانقلابية.