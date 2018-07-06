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طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز عبر موقع المجتمعات العمرانية الأحد

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:03 م
طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز عبر موقع المجتمعات العمرانية الأحد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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يستعد موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفتح باب الحجز بشقق العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من بعد غد الأحد، حيث ستطرح وزارة الإسكان نحو 2048 وحدة بمساحات تتراوح من 130 وحتى 180 متر مربع.

 

ولأول مرة يتم طرح حجز وحدات مشروع للإسكان من خلال موقع الهيئة، عكس أسلوبها فى المشروعات السابقة حيث كانت تطرح كراسات الشروط من خلال فروع بنك التعمير والإسكان.

 

ويأتى ذلك للتوافق مع تصريحات وزير الإسكان، حيث أكد أن حجز شقق العاصمة الإدارية سيتم بنظام أولوية الحجز.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن مفاجأة عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، وذلك فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، موضحا أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، ولكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الأولى من طرح الوحدات بالحى السكنى (R3) الذى تشرف على تنفيذه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 2048 وحدة، بمساحاتمن 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، مؤكدا أن التسليم سيبدأ بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

 

وقال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الوحدات المطروحة بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، مشيرا إلى أن الحى السكنى الذى تُطرح به الوحدات يضم منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

 


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وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الحديده

شقق العاصمه الاداريه الجديده




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