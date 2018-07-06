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طبيبة تقيم دعوى طلاق بعد سفر زوجها للدراسة: سلبنى حقوقى وأخشى الفتنة

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:05 ص
طبيبة تقيم دعوى طلاق بعد سفر زوجها للدراسة: سلبنى حقوقى وأخشى الفتنة محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الطبيبة "ندى.خ.س"، دعوى طلاق ضد زوجها" جلال.ف.ع" بعد سفره للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة لتحصيل درجة علمية، ورد الزوج  ببطلان طلبها مدعيا أنها سبق وكانت وافقت على تلك المنحة ورتبت أمورها للالتحاق به وفق المستندات التى تقدم بها دفاع المدعى عليه ،بعد أن ذكرت الزوجة فى دعواها للطلاق للهجر جملة " أخشى على نفسى من الفتنة وأريد الطلاق  ".

وتابعت الزوجة التى تبلغ من العمر 30 عاما بدعواها التى حملت رقم 6321 لسنة 2018 أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: تزوجته وعشت معه 5 سنوات يكافح كلا منا فى مجال عمله، ووقفت بجواره ولكنه كان يهتم بدراسته وحياته العملية أكثر منى، وعندما أشتكى يتهمنى بكراهية نجاحه وبقله الأصل، متناسيا أن لدى حقوق قد شرعها الله لى وهو حرمنى منها بكل بساطة بسبب انشغاله فى البحث عن التفوق، وعندما واجهته بأننى أخشى على نفسى من الفتنة بسبب امتناعه عنى ضربنى واتهمنى فى شرفى  .

وأكملت الزوجة ":بعد خلافات نشبت بيننا بسبب المنحة الذى يرغب فى السفر لها ودفعى للاستقالة من عملى للحاق به وترتيبه كل الإجراءات دون أخذ رأيى تركنى وسافر، قبلها باع منقولاتى وشقتنا وكل ما نملكه للتخطيط للإقامة هناك بشكل نهائى، وعلمت أنه تزوج هناك من سيدة ودفع لها أموالا مقابل منحه بعض التسهيلات .

 

 


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