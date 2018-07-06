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خالد صلاح
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طالبان تعلن مجددا رفضها إجراء محادثات سلام مع الحكومة فى كابول

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:01 ص
طالبان تعلن مجددا رفضها إجراء محادثات سلام مع الحكومة فى كابول عناصر طالبان- أرشيفية
أ ش أ
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  جددت حركة طالبان، اليوم الجمعة، رفضها للعرض الأفغانى بشأن إجراء محادثات سلام مع الحكومة فى كابول.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، قوله - فى بيان - إن المتمردين ليس لديهم رغبة فى إجراء محادثات طالما مازال يتواجد جنود أجانب على الأراضى الأفغانية.


وأشار مجاهد إلى البيان، الذى صدر الشهر الماضي، عن مجلس السلام الأعلى الأفغاني، وهو هيئة حكومية مختصة بالتفاوض لإنهاء الحرب مع متمردى طالبان المستمرة منذ قرابة 17 عاما، والذى دعا طالبان إلى الانضمام إلى عملية السلام.


يذكر أن قادة طالبان كانوا قد أبدوا رغبة - فى أوقات سابقة - فى عقد محادثات سلام إلا أنهم رفضوا الاجتماع مع الحكومة الأفغانية، قائلين إنهم سيتفاوضون فحسب مع الولايات المتحدة بشكل مباشر بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضى الأفغانية.

 

 


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