ضبط 5307 متهم هارب من أحكام وتحصيل 150509جنيها بحملة تنفيذ أحكام بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضط 10 هاربين من جناية فى قضايا سرقة ومخدرات وسلاح وعاهه وخطف وضبط 1888 هارب من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى 268 هارب من احكام فى المستأنف 3066 هاربا من أحكام فى غرامة و 316 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5307 وتحصيل 150509 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.