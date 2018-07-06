ضبط عاطل لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى فى سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط قسم شرطة سفاجا من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بشوارع المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار للرائد مصطفى شحاتة رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا يفيد تمكن قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المدعو "حسين.م.ح" عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دشنا بقنا، سبق اتهامه فى 19 قضية "سرقة، تعد على موظف عام، مخدرات، سكر، ضرب" عند قيامه بسرقة عدد من أغطية بالوعات الصرف الصحى بدائرة القسم وبحوزته 4 أغطية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.