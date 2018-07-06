ضبط سائق بحوزته فرد خرطوش فى حملة بالمنوفية.. ومصرع عامل بترعة الباجورية

المنوفية - محمد فتحى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز قويسنا، برئاسة الرائد أحمد عبد المعبود رئيس مباحث مكافحة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية من ضبط "ب.ع.ب" 34 عاما سائق مقيم كفر الرمل دائرة المركز بحوزته سلاح نارى فرد محلى الصنع عيار 7.62 × 39.

وبمواجهة المتهم اعترف حيازته للسلاح بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15170 جنح مركز قويسنا لسنة 2018.

فى سياق منفصل، لقى عامل بقرية تابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا وذلك حال قيامه بالاستحمام بترعة الباجورية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.