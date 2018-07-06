ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية- فتحية الديب ومنال العيسوي

ألقى ضباط فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، يتزعمه شخص سورى الجنسية، تخصص فى سرقة مساكن أهالى مدينة العاشر من رمضان، وتم إحالتهم لنيابة العاشر للتحقيق، برئاسة خالد صلاح، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من الأهالي بسرقة منازلهم، أثناء تركها لقضاء فترة إجازة نهاية الأسبوع بمحافظتهم الأخرى، فأمر اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى لتحديد الجناة والعمل علي ضبطهم، وتم تشكيل فريق جنائى، قاده العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع العاشر من رمضان، وضم كل من الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونه النقيب محمد أشرف خشنية، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، إلى قيام كل من " ناصر م ع ص" 28 سنة، عاطل وسبق اتهامه فى عدد من قضايا سرقة المساكن، ومقيم دائرة قسم أول العاشر من رمضان، و"حسين س س" 19 سنة مقيم دائرة قسم أول العاشر، و" محمود ع ب ب" 24 سنة عاطل سورى الجنسية، بتكوين تشكيل عصابى، يتزعمه السورى، تخصص فى سرقة المساكن، بأسلوب الدخول عن طريق المفاتيح المصطعنة، وارتكبوا عدد كبير من الوقائع بدائرة قسم أول وثانى العاشر، وتم إحالتهم للنيابة العامة.