صور.. وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان النمساوى تعزيز أطر التعاون

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى، التقى خلال زيارته الحالية للعاصمة النمساوية فيينا، "فولفجانج سوبتكا" رئيس البرلمان النمساوى والمجلس الوطنى النمساوى، صباح اليوم الجمعة.
وقدم شكرى التهنئة لرئيس المجلس، بمناسبة تولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى، بدءا من يوليو 2018 وحتى نهاية العام، متطلعا إلى تعزيز أطر التشاور والتنسيق بين البلدين، تفعيلا للشراكة المصرية الأوروبية، وما تتسم به تلك الشراكة من تنوع وتشعب مجالات التعاون.
كما أكد وزير الخارجية، على أهمية التركيز على التعاون البرلمانى بين البلدين، معربا عن ترحيب مصر باستقباله فى أقرب وقت.
بدوره، رحب رئيس البرلمان النمساوى بزيارة وزير الخارجية إلى النمسا، مشيرا إلى أن بلاده تولى العلاقة اهتماما خاصا، فى ظل وضع مصر الإقليمى والدولى المتميز، مشيرا إلى أنه يوجد بالبرلمان النمساوى 47 مجموعة صداقة، وأنه يتطلع إلى إنشاء مجموعة صداقة مصرية - نمساوية بالبرلمان النمساوى.
وفى نهاية تصريحاته، قال السفير أبو زيد أن اللقاء تناول أيضا دور مصر في التعامل مع الملفات الاقليمية الحيوية والازمات المتفاقمة في الشرق الأوسط، وأهمها الاوضاع في سوريا وليبيا، حيث اهتم رئيس البرلمان النمساوى بالتعرف علي رؤية مصر إزاء هذه القضايا، مثمنا بشدة المواقف المصرية المتوازنة التى تمثل حجر الزاوية فى الأمن والاستقرار الإقليمى.
وقد أعرب رئيس البرلمان، عن تطلع النمسا لزيادة التنسيق مع مصر، بشأن القضايا الاقليمية والدولية الهامة خلال الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبى، خلال العام المقبل.
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