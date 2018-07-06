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صور.. "نظافة الجيزة" تشن حملة لرفع كفاءة الطرق بالهرم والعجوزة

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:25 ص
صور.. "نظافة الجيزة" تشن حملة لرفع كفاءة الطرق بالهرم والعجوزة أعمال النظافة بالمريوطية
كتب إبراهيم سالم
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أكد يحيى فايد، رئيس هيئة النظافة بالجيزة، أنه تم رفع كفاءة النظافة بالحدائق بنطاق أحياء العجوزة والهرم، حيث تم الدفع بفرقتي عمال نظافة وسيارتي نصف نقل وتم أعمال التجريد والنظافة بطريق ترعة المريوطية هرم حى الهرم، كما تم الدفع بفرقة الغسيل ومعهم السيارة النافورى وتم أعمال الغسيل ورش المياه.

وأضاف "فايد" في تصريحات صحفية، أنه تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل تم أعمال النظافة نزلة ميدان لبنان محور 26 يوليو حي العجوزة، كما تم الدفع بفرقة الغسيل ومعهم السيارة النافورى وتم أعمال غسيل نزلة ميدان لبنان محور 26 يوليو حي العجوزة.

وأوضح فايد، أنه تم أيضا الدفع بفرقة عمال الحدائق ومعهم الأدوات اللازمة وسيارة نصف نقل وتم إستكمال أعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع جامعة الدول العربية حي العجوزة.

وتابع رئيس نظافة الجيزة، أنه تم رفع المخلفات بسوق الخضار والفاكهة بشارع ترعة الزمر  والتي تقع بنطق حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع الحي وجهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة.

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