صور.. مصرع 21 شخصا وإصابة 31 آخرين فى حوادث سير متفرقة على الطرق بالمحافظات

كتب أحمد جمعة المحافظات - عماد عرفة - سيد نون

شهدت اليوم الجمعة، مصرع 21 شخصا وإصابة 31 فى حوادث سير متفرقة على الطرق بسبب السرعة الزائدة بعدد من المحافظات، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثث والمصابين.

لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 7 أشخاص آخرين، فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تصادم سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار.

أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا، وهم ربيعه محمد أبوطالب 51 سنة، وعلى ضاحى، وجلال عاشور، والبقية مجهولى الاسم والعنوان، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح وكدمات وكسور، وعلى الفور دفعت مديرية الإسعاف بــ5 سيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصابين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى مزار العام، بينما قامت إدارة المرور بالمحافظة بإغلاق الطريق الصحراوى حوالى ساعة كاملة لتسهيل عملية نقل الجثث والمصابين.

ومن جانبها، انتقلت على الفور الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى مكان الحادث لمتابعة حالة المصابين وتوفير العلاج اللازم لهم، وتبين من التحريات الأولية، أن السيارة الميكروباص كانت فى طريقها إلى المنيا وبسبب السرعة الزائدة انفجر أحد الاطارات، ما تسبب فى خلل فى عجلة القيادة وتسبب فى التصادم مع السيارة ربع نقل، ما أدى إلى وقوع الحادث، وجارى عمل التحريات اللازمة وسؤال المصابين من شهود العيان .

وفى نفس السياق، تجمع عدد كبير من الأهالى أمام مشرحة المستشفى للتعرف على جثة ذويهم استعدادا لنقلها ودفنها فى مقابر العائلة وتم التشديد على إنهاء إجراءات الدفن بشكل سريع بعد تصريح النيابة.

وقال الأهالى المتواجدين أمام المستشفى إن الطريق الصحراوى الشرقى يحتاج إلى كثير من الخدمات وخاصة منطقة الشيخ فضل فتلك ليس الحادث الأول، وإنما كل يوم تقع حوادث فى تلك المنطقة وطالبنا المسئولين بضرورة إيجاد حل لوقف نزيف الدماء المتكرر.

فيما قال إسماعيل الفحام رئيس مجلس مدينة بنى مزار أنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى المنيا العام وذلك لخطورة حالتهم الصحية وأكد أنه فور الأخطار بالحادث تم الانتقال بشكل فورى الى المنطقة ومتابعة نقل الجثث والمصابين.

وفى جنوب سيناء، لقى 5 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأوتوبيس سياحى بمدينة شرم الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

وقال شاهد عيان، لـ"اليوم السابع"، إن سيارة ملاكى بها أسرة مكونة من 5 أفراد اصطدمت بأوتوبيس سياحى على مدخل مدينة شرم الشيخ، مضيفًا أن السيارة تحمل لوحات (تجارى بورسعيد 467) ويقودها أمين شرطة وكان برفقة أسرته فى طريقهم إلى مدينة شرم الشيخ".

كما لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين فى 5 حوادث طرق بمحافظة السويس، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض 5 سيارات لحوادث طرق فى طريق "العين السخنة - القاهرة"، حيث اصطدمت سيارة بالرصيف الخرسانى بطريق العين السخنة، ولقى شخصين مصرعهم وأصيب 5 آخرين، كما تعرضت سيارة ملاكى للانقلاب بطريق العين السخنة وأصيب 5 أشخاص، وتصادمت سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق السويس – القاهرة ولقى طفل مصرعه وأصيب 4 أشخاص، وتعرضت سيارة ملاكى للانقلاب بطريق السويس – القاهرة وأصيب 3 أشخاص، كما تصادمت سيارتين بطريق الإسماعيلية وأصيب 3 أشخاص.

كما لقى، اليوم الجمعة، شخص مصرعه، بينما أصيب 4 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة، حيث تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 10 طريق غارب الزعفرانة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.



حادث شرم