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الجمعة، 06 يوليه 2018 10:37 م
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صور .. مصرع شقيقين غرقا في منطقة مجاورة لمصيف بلطيم وانقاذ 80 شخصاً

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:39 م
صور .. مصرع شقيقين غرقا في منطقة مجاورة لمصيف بلطيم وانقاذ 80 شخصاً محاولة انقاذ شاب بمصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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لقي شقيقان مصرعهما غرقًا بمنطقة العمايرة ، والتي تبعد عن  مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ  حوالي 3 كيلو ،جرفهما التيار أثناء  نزولهما في مياه البحر المتوسط، وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ من انتشال الجثتين ،ونقلت سيارة الإسعاف  الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلطيم.

وأكد المحاسب فادي شميس ، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، إن الشقيقين غرقا في منطقة العمايرة خارج حدود المصيف ، وتم انتشال جثمانهما ، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشقيقين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي ، وتبين أن الجثتين ل إسراء على سمير البغدادي، 16 سنة، وشقيقها محمد 21سنة، وهما من مدينة بلطيم.

وأضاف شميس ، لـ" اليوم السابع " ، أن فرق الإنقاذ تمكنوا من انقاذ 80 شابا وفتاة ، بشواطئ المصيف الـ6 ، مؤكداً أن المصيف شهد ازدحاماً كبيراً ووصل عدد المترددين ل 2 مليون شخص من محافظة كفر الشيخ والعديد من محافظات الجمهورية .

2- محاولة انقاذ شاب بمصيف بلطيم
 محاولة انقاذ شاب بمصيف بلطيم
3- محاولة انقاذ شباب بمصيف بلطيم
 محاولة انقاذ شباب بمصيف بلطيم
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غرق شاب فى نهر النيل بالبدرشين

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