صور .. مصرع شقيقين غرقا في منطقة مجاورة لمصيف بلطيم وانقاذ 80 شخصاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا بمنطقة العمايرة ، والتي تبعد عن مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حوالي 3 كيلو ،جرفهما التيار أثناء نزولهما في مياه البحر المتوسط، وتمكن الأهالي ورجال الإنقاذ من انتشال الجثتين ،ونقلت سيارة الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى بلطيم.

وأكد المحاسب فادي شميس ، رئيس مدينة مصيف بلطيم ، إن الشقيقين غرقا في منطقة العمايرة خارج حدود المصيف ، وتم انتشال جثمانهما ، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشقيقين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي ، وتبين أن الجثتين ل إسراء على سمير البغدادي، 16 سنة، وشقيقها محمد 21سنة، وهما من مدينة بلطيم.

وأضاف شميس ، لـ" اليوم السابع " ، أن فرق الإنقاذ تمكنوا من انقاذ 80 شابا وفتاة ، بشواطئ المصيف الـ6 ، مؤكداً أن المصيف شهد ازدحاماً كبيراً ووصل عدد المترددين ل 2 مليون شخص من محافظة كفر الشيخ والعديد من محافظات الجمهورية .



محاولة انقاذ شاب بمصيف بلطيم