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صور..مصرع شخص فى حادث انقلاب قارب تايلاند السياحى وارتفاع المفقودين لـ56

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:03 ص
صور..مصرع شخص فى حادث انقلاب قارب تايلاند السياحى وارتفاع المفقودين لـ56 انتشال أحد الضحايا
بانكوك (رويترز)
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لقى صينى حتفه وفقد 56 شخصا، آخرون إثر انقلاب قارب فى مياه بحر هائج قبالة ساحل جزيرة فوكيت السياحية الشهيرة فى تايلاند.

وقال مسئولون اليوم الجمعة، إن القارب، الذى يحمل اسم فينكس، كان يقل 105 أشخاص، بينهم 93 سائحا صينيا و12 من أفراد الطاقم والمرشدين السياحيين التايلانديين، عندما انقلب. وقالوا إن عملية الإنقاذ جارية للعثور على 56 مفقودا.

وقالت إدارة سلامة المياه بإدارة الموانئ "لقى شخص حتفه وأصيب 11 (اثنان منهم إصاباتهم حادة وخمسة إصاباتهم طفيفة) وهناك 56 مفقودون. نواصل تكوين فريق للبحث عنهم"، وقالت "تم إنقاذ 48".

وقالت الإدارة إنه تم انتشال جثة رجل من المياه، وقالت البحرية الملكية التايلاندية فى بيان إن فينكس غرق على بعد حوالى سبعة كيلومترات من الساحل وإن القارب غاص إلى عمق من 38 إلى 40 مترا تقريبا.

وقالت البحرية "سنبحث داخل جسم القارب، وقالت السفارة الصينية ببانكوك فى بيان إنها طالبت الحكومة التايلاندية بجهود إنقاذ شاملة وإنها أرسلت فريقا إلى فوكيت للمساعدة.

وأضافت أن القنصلية الصينية فى جنوب تايلاند لديها بالفعل موظفون فى موقع الحادث يساعدون المواطنين الصينيين، وغرق أيضا القارب سيرانتا الذى كان يبحر فى نفس المنطقة. وكان يحمل 35 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم ومرشدا. وقالت الإدارة إنه تم إنقاذ أغلب من كانوا على اليخت لكن لا يزال اثنان مفقودين، وتشهد تايلاند حاليا موسم الأمطار الموسمية الذى يبدأ فى مايو وينتهى عادة فى أكتوبر.

انتشال الضحايا
انتشال الضحايا

 

انتشال جثمان أحد الضحايا
انتشال جثمان أحد الضحايا

 

فرق البحث عن المفقودين
فرق البحث عن المفقودين

 

 


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