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صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة موسعة لإزالة الاشغالات وغلق المقاهى المخالفة

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:58 م
صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة موسعة لإزالة الاشغالات وغلق المقاهى المخالفة إزالة الاشغالات
كتب إبراهيم أحمد
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قاد  اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقوات أمن القاهرة، و إدارة شرطة المرافق، استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى والمحلات المخالفة، والأسواق العشوائية.

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وأسفرت الحملات التى تمت لمدة يومين على مستوى العاصمة، عن ضبط ( 151 محضر إشغال طريق – 980 حالة إزالة إدارية – 19 إدارة محل بدون ترخيص – 80بائع متجول – 36 محاضر تلوث بيئة  – 3إزالة عدد  فاترينة لبيع المأكولات – 2 محاضر عدم حمل شهادة صحية – 5 عربات فول– 2 لافتة إعلانات ).

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وفي مجال المرور تم تحرير 6834 نموذج 125 مرور، و 4619 مخالفة كلبش وحجز  توك توك،و 33 مخالفة مركبات بدون لوحات، و36 مخالفة سير للنقل، و 991 سحب رخصة، 226و تصالح فورى، ومخالفة دراجة بخارية، و200مخالفة متنوعة.
 
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يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين.


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