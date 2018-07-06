صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة موسعة لإزالة الاشغالات وغلق المقاهى المخالفة

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقوات أمن القاهرة، و إدارة شرطة المرافق، استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى والمحلات المخالفة، والأسواق العشوائية.





وأسفرت الحملات التى تمت لمدة يومين على مستوى العاصمة، عن ضبط ( 151 محضر إشغال طريق – 980 حالة إزالة إدارية – 19 إدارة محل بدون ترخيص – 80بائع متجول – 36 محاضر تلوث بيئة – 3إزالة عدد فاترينة لبيع المأكولات – 2 محاضر عدم حمل شهادة صحية – 5 عربات فول– 2 لافتة إعلانات ).





وفي مجال المرور تم تحرير 6834 نموذج 125 مرور، و 4619 مخالفة كلبش وحجز توك توك،و 33 مخالفة مركبات بدون لوحات، و36 مخالفة سير للنقل، و 991 سحب رخصة، 226و تصالح فورى، ومخالفة دراجة بخارية، و200مخالفة متنوعة .









يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين.