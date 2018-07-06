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صور.. مؤتمر صحفى لوزير الآثار على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:37 ص
صور.. مؤتمر صحفى لوزير الآثار على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو جانب من المؤتمر الصحفى
رسالة موناكو- اليوم السابع
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عقد وزير الآثار مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، مع مدير جريمالدى فورم بمشاركة الوفد المصرى وحضور وزيرة السياحة على هامش تفقد معرض الآثار المصرية فى موناكو قبل افتتاحه مساء اليوم بحضور الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو.

 

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والوفد المصرى تجهيزات أجنحة معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة"،  والتقى مدير جريمالدى فورم، وسيتم افتتاح المعرض للجمهور غدا، ويستمر حتى 9 سبتمبر 2018.

 

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المعرض يضم 149 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير، ويستمر عرضها فى موناكو بقاعة جريمالدى فورم تحت رعاية الأمير ألبرت الثانى، ويعد هذا المعرض المؤقت الثانى الذى تستضيفه موناكو، حيث كان المعرض الأول عام 2009م تحت عنوان "ملكات الفراعنة"، وضم 26 قطعة أثرية.

 

وأضاف وزير الآثار أن معرض الكنوز الذهبية للفراعنة يحتوى على قطعتين من مقتيات الملك الذهبى توت عنخ آمون، و147 قطعة من مجموعات أخرى، مؤكداً أن هذه القطع رسالة بأن "متحف التحرير لن يموت"، وأن هذه القطع هى الوجهة الرئيسية لإعادة عرضها مرة أخرى فى متحف التحرير لتحل محل آثار الملك توت عنخ آمون، التى سيتم نقلها للمتحف المصرى الكبير.

مؤتمر وزيرى الآثار والسياحة على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو (1)
 

 

مؤتمر وزيرى الآثار والسياحة على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو (2)
 

 

مؤتمر وزيرى الآثار والسياحة على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو (4)
 

 

مؤتمر وزيرى الآثار والسياحة على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو (5)
 

 

مؤتمر وزيرى الآثار والسياحة على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو (6)
 

 

مؤتمر وزيرى الآثار والسياحة على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو (7)
 

 


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مؤتمر صحفى لوزير الاثار

وزيرة السياحة

معرض الآثار المصرية بموناكو

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