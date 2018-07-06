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صور ..حصول المستشار أحمد عبد العزيز على الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:21 م
صور ..حصول المستشار أحمد عبد العزيز على الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز المستشار أحمد عبد العزيز
كتب أحمد عبد الهادى
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حصل المستشار أحمد عبد العزيز بمجلس الدولة على درجة الدكتوراه فى القانون بتقدير امتياز.

وجاءت مناقشة رسالة الدكتوراه بقسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والمقدمة من الباحث المستشار أحمد عبد العزيز طه، تحت عنوان مكافحة الإغراق وتسوية المنازعات الناجمة فى ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

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وقد حضر حفل مناقشة الدكتوراه كلا من المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم - رئيس مجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة والكاتب مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد سعيد شحاتة - محافظ الشرقية والأستاذ الدكتور خالد عبد الباري - رئيس جامعة الزقازيق والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف .

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وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الدكتور سعيد سالم جويلي استاذ القانون الدولي جامعة الزقازيق والدكتور حسين حنفي عمر استاذ القانون الدولي العام بجامعة المنوفية والدكتور عبد الهادي محمد مقبل أستاذ الإقتصاد المالية العامة بجامعة طنطا .

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