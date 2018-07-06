صور.. "تميم" يلمح بتراجع قطر عن شراء نظام "إس 400" الصاروخى من روسيا

(أ ف ب)

ألمح تميم أمير قطر، بتراجع بلاده عن شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، وذلك فى تصريحات مع نظيره الفرنسي إيمانيول ماكرون، قائلاً:"لا أريد أن أخوض فى التفاصيل".

وأضاف فى مؤتمر مشترك مع ماكرون فى باريس: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، صحيح أننا ناقشنا المسألة وتحدثنا عنها".

ويعتبر نظام إس400 الجيل الأحدث من صواريخ الدفاع أرض جو التى طورتها روسيا وتعتبرها دول حلف شمال الأطلسى تهديدا لطائراتها.



تميم وماكرون



الرئيس الفرنسي وتميم



الرئيس الفرنسى ونظيره القطرى