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صور.. انطلاق مهرجان "سان فيرمين" للثيران فى إسبانيا

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:27 م
صور.. انطلاق مهرجان "سان فيرمين" للثيران فى إسبانيا رشق المياه على المشاركين فى افتتاح المهرجان
كتب محمد سعودى – تصوير رويترز
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انطلق مهرجان "سان فيرمين" للثيران الذى تحتفل به إسبانيا سنويُا فى مدينة بامبلونا، شمال البلاد، حيث يجرى فيه الناس والثيران جنبًا إلى جنب فى شوارع المدينة، فى حين يشجعهم باقى الحضور والمتابعين.

واحتشد الآلاف فى مدينة بامبلونا الإسبانية، أثناء افتتاح مهرجان سان فيرمين، اليوم الجمعة، وسط حالة من المرح، فيما رشق بعضهم البعض بالمياه الملونة.

وفى وقت سابق، خرج عشرات النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان مرتدين الأقنعة وحاملين اللافتات فى احتجاج على مصارعة الثيران فى بامبلونا فى شمال إسبانيا، الخميس، قبيل مهرجان سان فيرمين الشهير فى المدينة.

وتجتذب أنشطة المهرجان ومنها الركض اليومى أمام الثيران السياح من مختلف أرجاء العالم لمشاهدة الراكضين وهم يقودون الثيران فى شوارع المدينة. وتقام مصارعة الثيران فى المساء.

إسبانيات فى المهرجان
إسبانيات فى المهرجان

 

الأسبان يحتفلون بالمهرجان
الأسبان يحتفلون بالمهرجان

 

جانب من المشاركين فى مهرجان سان فيرمين للثيران فى إسبانيا
جانب من المشاركين فى مهرجان سان فيرمين للثيران فى إسبانيا

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

رشق المياه على المشاركين فى افتتاح المهرجان
رشق المياه على المشاركين فى افتتاح المهرجان

 

مشارك فى مهرجان سان فيرمين للثيران بإسبانيا
مشارك فى مهرجان سان فيرمين للثيران بإسبانيا

 

مشاركون آخرون فى المهرجان
مشاركون آخرون فى المهرجان

 

مشاركون فى المهرجان
مشاركون فى المهرجان

 

مهرجان سان فيرمين للثيران فى إسبانيا
مهرجان سان فيرمين للثيران فى إسبانيا

 

مئات الأسبان فى افتتاح المهرجان
مئات الأسبان فى افتتاح المهرجان

 

 


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