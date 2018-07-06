صور.. اليابان تعدم العقل المدبِّر للهجوم بغاز السارين على مترو أنفاق طوكيو

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، بأن شوكو أساهارا، زعيم طائفة «آوم الحقيقة العليا» الذى يُوصَف بأنه العقل المدبِّر لهجوم بغاز السارين القاتل عام 1995 على مترو أنفاق طوكيو، قد تَمّ إعدامه.

وكان اتباع الطائفة نشروا غاز السارين فى ساعة الازدحام الصباحى فى قطار الأنفاق فى العاصمة فى 20 مارس 1995، ما أدَّى إلى مقتل 13 شخصًا وتسمم أكثر من 6200 آخرين.

ووضع أتباع الطائفة خمسة أكياس ممتلئة بغاز السارين القاتل فى خمسة خطوط للمترو متوجهة إلى حى الوزارات كاسوميغاسيكى، وشوكو اساهارا زعيم طائفة آوم الحقيقة العليا، التى كانت تضمّ نحو 11400 شخص فى اليابان بينهم خبراء فى الكيمياء وأطباء ومهندسين، ويمارس مزيجًا من الطقوس البوذية والهندوسية.

وارتكبت الطائفة قبل هذا الاعتداء الواسع عمليات قتل وخطف وقامت بتصنيع قنابل وأسلحة كيماوية ونشرت غاز السارين فى مدينة ماتسوموتو وسط البلاد، ما أدى إلى سقوط سبعة قتلى.



اعدام منفذ الحادث



العقل المدبر للهجوم



القتلى فى الشوارع



جانب من الحادث عام 1995