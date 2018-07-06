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صور.. المغرب يحتفل بمهرجان "طانطان" فى الجنوب الصحراوى

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:11 م
صور.. المغرب يحتفل بمهرجان "طانطان" فى الجنوب الصحراوى مهرجان طانطان
كتب عبد الوهاب الجندى
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احتفل مئات الأهالى فى منطقة طانطان بالجنوب الصحراوى المغربي، اليوم الجمعة، بمهرجان أو موسم طانطان الشهير فى مملكة المغرب، من خلال مسابقات الجرى بالخيول، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وموسم طانطان، نسبة إلى منطقة طانطان بالجنوب الصحراوى المغربي، والتى كانت فى الماضى تستقبل عشرات القبائل خلال موسمها السنوى الذى ينظم على شكل احتفال كبير يجسد مختلف مظاهر الحياة الصحراوية بعاداتها وتقاليدها، وقد تم إحياء هذا الموسم بهدف الحفاظ على تراثه الثقافى اللامادى.

وفى سبتمبر عام 2004 صنف موسم طانطان ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافى اللامادى للإنسانية بهدف المحافظة عليه.

الألعاب فى المهرجان
الألعاب فى المهرجان

 

المهرجان المغربي
المهرجان المغربي

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

ركوب الخيول فى موسم طانطان
ركوب الخيول فى موسم طانطان

 

مهرجان طانطان
مهرجان طانطان

 

موسم طانطان
موسم طانطان

 

 

 

 


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