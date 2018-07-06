صور.. الرى: إزالة 239 حالة تعدى على النيل والمصارف الأسبوع الماضى

كتبت - اسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا عن الجهود التى قامت بها الوزارة، من خلال قطاعاتها المختلفة، فى إزالة نحو 239 حالة تعدى، حيث بلغ عدد الإزالات التى قام بها قطاع حماية النيل نحو 50 حالة إزالة، إضافة إلى قيام هيئة الصرف بإزالة نحو 114 حالة إزالة، وتنفيذ قطاع الرى نحو 75 إزالة، وذلك خلال الأسبوع الماضى.

وقد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام خلال الأيام السبعة الماضية، بتنفيذ حزمة من الإزالات بلغت 50 إزالة شملت محافظات سوهاج (9) إزالات ، بنى سويف (14) إزالة ، كفر الشيخ (11) إزالة ، قليوبية (10) إزالات ، منوفية (6) إزالات ، وقد تنوعت الإزالات ما بين مبانى وردم، علما بأن كافة الإزالات تم تنفيذها فى ظل التواجد الأمنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية.

وفى هذا الصدد، أفاد المهندس السيد على شلبى رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال السبعة أيام الماضية بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى، بلغت (114) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت تنفيذ عدد (72) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، عدد (11) إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا، وكذلك عدد (19) إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ عدد (12) إزالة بإقليم مصر العليا.

جدير بالذكر، أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر، أو أسوار أو تشوينات، أو زراعة جسور المصارف، أو ردم بالجسور، أو قطع جسور المصارف، أو توصيل مواسير صرف .

من جانبه، أفاد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات، بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات خلال الأيام السبعة الماضية، وأسفرت عن تنفيذ عدد (75) إزالة بالوجهين القبلي والبحري، شملت إزالة عدد (7) إزالة بمحافظة سوهاج، و (38) إزالة بمحافظة أسيوط، و عدد(13) إزالة بمحافظة الفيوم، و (2) إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضا (3) إزالة بمحافظة المنوفية، و(12) إزالة بمحافظة البحيرة.