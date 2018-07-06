صور.. استعراض عسكرى فى فنزويلا احتفالا بالذكرى الـ207 لعيد الاستقلال

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

جرى فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، استعراض عسكرى بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الـ 207 وحضره الرئيس نيكولاس مادورو الذى حث قواته المسلحة على الحذر من الولايات المتحدة بعد تصريحات ترامب قبل عام عن إمكانية غزو فنزويلا.

وعرضت فى مراسم الاحتفال التى استمرت عدة ساعات أنواع روسية من الآليات العسكرية، التى أغلبها مستوردة من روسيا والصين، وكانت كاراكاس قد استوردت بين عامى 2010 و2014 أسلحة روسية تبلغ قيمتها نحو مليارى دولار أمريكي.



استعراض عسكرى فى فنزويلا



الرئيس الفنزويلى



جانب من الاستعراض العسكرى



جندى يقفز بالبراشوت



جنود يشاركون فى الاستعراض