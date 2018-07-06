صور.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع ألعاب نارية فى المكسيك إلى 24 قتيلا

تولتيبيك (أ ف ب)

قُتل 24 شخصًا على الأقل، وأصيب 49 آخرون بينهم رجال شرطة وإطفاء جراء انفجارات عدة دوّت الخميس فى مستودعات للألعاب النارية فى مدينة تولتببيك فى شمال مكسيكو.

وقال المدعى العام فى بيان "لدينا 24 قتيلا" بينهم قاصر، مشيرا الى ان 49 جريحًا نقلوا إلى مستشفيات مختلفة، وأفاد وزير الأمن العام ماريبل سرفانتس بأنّ بين القتلى أربعة رجال إطفاء وخمسة عناصر فى الشرطة.

وبعد ساعات من حصول المأساة، تم نشر مئات الجنود وعناصر الشرطة ورجال الإطفاء فى منطقة خواهينتو، على مشارف المدينة، بمحيط المبانى التى كان الدخان لا يزال يتصاعد منها.

وشهدت تولتيبيك حوادث عدة مشابهة فى السابق، أكثرها دموية كان فى العام 2016 عندما قُتل 42 شخصًا، وتتكرر الحوادث المتعلقة بصناعة الألعاب النارية فى المكسيك، وبخاصة فى مدينة تولتيبيك حيث يتم صنع هذه الألعاب التى يستخدمها المكسيكيون تقليديًا للاحتفال بالأعياد.

وقدّم الرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو تعازيه لأسر الضحايا على تويتر، فيما قال وزير الداخلية فى الولاية أليخاندرو أوزونا إنه سيتم إجراء عملية "تدقيق شاملة" فى كل التصاريح المعطاة الى المصانع.



آثار الانفجار



آثار انفجار مستودع الالعاب النارية



ارتفاع أعمدة الدخان



رجال الاسعاف بموقع الحادث



موقع الانفجار



الأهالى يصلون محيط الانفجار



انتشار الحماية المدنية



انفجار المكسيك



بكاء الأهالى



ذوي الضحايا



المنطقة المدمرة



انتشار القوات بمحيط الحادث



رجل يشاهد أثار الانفجار



سيارات الإطفا