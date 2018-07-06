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الجمعة، 06 يوليه 2018 11:24 ص
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صور.. إجلاء مئات الآلاف فى اليابان وسط هطول "تاريخى" للأمطار

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:24 ص
صور.. إجلاء مئات الآلاف فى اليابان وسط هطول "تاريخى" للأمطار أمطار اليابان
رويترز
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أجلت السلطات اليابانية مئات الآلاف من منازلهم فى مساحات شاسعة من غرب ووسط البلاد اليوم الجمعة فى وقت تشهد فيه هذه المناطق هطولا غزيرا للأمطار وفيضانات مما تسبب فى انهيارات أرضية وأسفر عن وفاة شخصين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن سقوط الأمطار "تاريخي" وحذرت من هطول المزيد من المطر حتى يوم الأحد على أجزاء من البلاد تغمرها المياه بالفعل.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث أنه حتى صباح اليوم الجمعة تم إصدار أوامر لحوالى 168 ألف شخص بمغادرة منازلهم تحسبا لمزيد من الانهيارات الأرضية كما نصحت السلطات 1.2 مليون آخرين بالمغادرة. وشمل ذلك أجزاء من المدينة السياحية وعاصمة البلاد القديمة كيوتو حيث أغلقت السلطات بعض الجسور والمتنزهات القريبة من المياه مع ارتفاع منسوب الأنهار.

وبحلول صباح الجمعة، شهد أحد أجزاء جزيرة هونشو وهى أكبر الجزر فى اليابان، كمية من الأمطار تعادل ضعف كمية الأمطار المعتادة فى شهر يوليو تموز.

ولقى شخصان على الأقل حتفهما، وهما رجل ابتلعه أنبوب للصرف الصحى وامرأة مسنة سقطت بفعل هبة رياح. وقال تلفزيون (إن.إتش.كيه) إن عدة أشخاص مفقودون.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن عشرات الأشخاص أصيبوا بينهم أربعة فى حالة خطيرة. ودفن انهيار أرضى عددا من الأشخاص صباح اليوم الجمعة ويعمل منقذون لانتشالهم.

الفيضانات في اليابان
الفيضانات في اليابان

 

جانب من الفيضان فى اليابان
جانب من الفيضان فى اليابان

 

فتاة تنظر إلى الفيضان
فتاة تنظر إلى الفيضان

 


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