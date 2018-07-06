شرطة النقل تستهدف مخازن الخردة بالمحافظات بعد انتشار سرقات مهمات السكة الحديد

نجحت حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة في التصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام خاصةً مكافحة جرائم سرقات المهمات المصلحية لما تسببه من أضرار مادية باقتصاديات هيئات وزارة النقل المختلفة .

وواصلت الإدارة جهودها الأمنية ستهداف تجار مخازن الخردة لفحص محتوياتها، وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ورود معلومات أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا قيام ح.ع.س 52 سنة ، تاجرة خردة، بالاتجار فى المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد وإخفائها داخل مخزن خاص بها "كائن بمحل إقامتها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهداف المخزن وضبط سيارة نقل يستقلها والد المتحرى عنها ع.س.ع 62 سنة تاجر خردة -مسجل شقى خطر "سرقة أسلاك" سبق اتهامه فى 18 قضية آخرهم "سرقات متنوعة" محمل على السيارة مهمات مصلحية عبارة عن 4 مواتير حديد خاصة بأبراج المحمول كمية من الأسياخ والزوايا الحديدية أطوال وأوزان مختلفة، كمية من قضبان السكك الحديدية أطوال مختلفة وزنت جميعها 3 أطنان وذلك أثناء تواجدها أمام المخزن.

وتبلغ لفرع مباحث تليفونات الإسكندرية من م.ج.م 43 سنة باكتشاف قطع وسرقة كابل تليفونى أرضى خارج الخدمة بطول 120 متر بشارع أبو قير بدائرة قسم شرطة أول الرمل ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من م.ش.ر 30 سنة، تاجر خردة، سبق اتهامه فى 8 قضايا "ضرب، إتلاف، قتل، مقاومة سلطات، إخفاء مسروقات" آخرهم "إخفاء مسروقات" وكذلك ش.ر.خ 50 سنة، تاجر خردة والد الأول "سبق اتهامه فى 10 قضايا ضرب، سرقة، إتلاف، مخدرات، إخفاء مسروقات" آخرهم "إخفاء مسروقات".

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وإحدى السيارات المستخدمة فى الواقعة، وبحوزتهما مبلغ مالى 15400 جنيه وتمكنت مباحث قسم شرطة رابع مترو الأنفاق من ضبط د.أ.غ، حال قيامها بسرقة هاتف محمول من إحدى المواطنات وذلك حال تواجدهما بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق .

وتمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق من ضبط كل من م.ح.أ. 39 محكوم عليه هارب فى قضية "تبديد" وم.ح.أ 39 سنة محكوم عليه هارب فى قضية "تبديد" وذلك حال تلبسهما بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد من حوش محطة سكك حديد الزقازيق، من م.أ.ن 26 سنة، والمدعو ا.ب.م 36 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "ضرب" لقيامهما بسرقة متعلقات ثلاثة من المواطنين أثناء وجودهم بمحطة سكك حديد المنيا .