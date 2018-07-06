شاهد.. أمير موناكو ووزيرا السياحة والآثار فى افتتاح معرض "الكنوز الذهبية المصرية"

شارك الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو، بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط و الدكتور خالد العنانى وزير الأثار، والسفير إيهاب بدوى، سفير مصر بفرنسا.

معرض الآثار المصرية تنظمه "جريمالدى فورم" تحت عنوان "الكنوز الذهبية المصرية"، ويستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وتشارك وزارة السياحة فى الحدث العالمى لمعرض "الكنوز الذهبية بجناح على هامش المعرض للترويج للمقصد المصرى لمدة ٦٥ يوما، كما يظهر شعار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى "Egypt where it all begins (مصر بداية الحكاية) فى الملصقات واللافتات (banners) الخاصة بالمعرض.