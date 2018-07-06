س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قضية "اللجان النوعية" بعد المؤبد لمستشار مرسى

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لعبد الله شحاتة سكرتير الرئيس المعزول و13 آخرين بقضية اللجان النوعية، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الحكم.

ما هى الدائرة التى أصدرت الحكم على المتهمين؟

ـ صدر الحكم من الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كم عدد المتهمين فى الدعوى.

ـ تضم الدعوى 21 متهمًا فى مقدمتهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول.

كم عدد المتهم الذين حصلوا على حكما بالمؤبد حضوريًا؟

حصل 6 متهمين على حكم بالمؤبد حضوريا وهم، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد إمام، محمود عز الدين، محمد عبد الله.

ما عدد المتهمين الذين حصلوا على حكم بالسجن المؤبد غيابيا؟

ـ حصل 8 متهمين على حكما بالسجن المؤبد غيابيا وهم عبد الله سامى، أحمد محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشاد، أسامه محمد، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، حسام ابراهيم.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمشدد 15 سنة؟

ـ حصل 6 متهمين على حكما بالسجن المشدد 15 سنة وهم إسماعيل أحمد السيد، محمود صلاح، جيهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، والسحن 10 سنوات مشدد للمتهم هانى عبد العاطى.

ما هى العقوبة التبعية التى أقرتها المحكمة على المتهمين؟

ــ شمل حكم المحكمة عقوبة تبعية وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

ما أهم ما جاء بكلمة رئيس المحكمة قبل الحكم؟

ـ قال رئيس المحكمة: "إن العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء فالدين يدعو للتعايش السلمى مع الآخر أما التطرف يدعو لاستباحة الدماء والأموال، وإن الصراع بين الحق والباطل مستمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وجاء فى الكلمة: "أن كل ما يدعو للبناء والتعمير هو الدين والإنسانية الحقيقية، والدين والدولة لا يتناقضان فهما يؤسسان ملحمة واحدة، والمتطرفين لا يفهمون الدين والدولة، فهما صحيحا وإنما الإرهاب ينشأ من التفكير غير السليم.. وثبت من تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين عقدوا النية على إحياء التنظيم السرى للجماعة وقاموا بالعديد من محاولات اغتيال رجال الجيش والشرطة والقضاء وتخريب أبراج الضغط العالي، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تشكيل اللجان النوعية برئاسة القيادى محمود محمد ربيع واعترف المتهمون بتحقيقات النيابة العامة تفصيلا بالجرائم التى ارتكبوها وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومفرقعات وكتب وشعارات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.