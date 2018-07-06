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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:02 م
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سعر اليورو اليوم الجمعة 6-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:14 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 6-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية اليورو
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 6-7-2018، أولى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك ، والتى شهدت ارتفاعا فى سعر العملة الاسبوعية، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.73  جنيه للشراء

20.89  جنيه للبيع


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.71 جنيه للشراء

20.93 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.73 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.78 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.74  جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع


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