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الجمعة، 06 يوليه 2018 06:14 م
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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 6-7-2018 وثبات العملة السعودية

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:58 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 6-7-2018 وثبات العملة السعودية الريال السعودى
كتبت دانة الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الجمعة 6-7-2018، أولى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

 

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..


 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع


سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

 

 

 


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