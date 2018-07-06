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سعر الدولار اليوم الجمعة 6-7-2018 وثبات العملة الأمريكية

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:54 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 6-7-2018 وثبات العملة الأمريكية الدولار
كتبت دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 6-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقا طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرية 17.81 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع


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