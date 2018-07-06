سحر نصر لـ CNBC الأمريكية: مصر تعود كوجهة عالمية للاستثمار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر تحرز تقدما بالإصلاحات الاقتصادية، ومفتوحة أمام الأعمال التجارية.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات لقناة CNBc الاقتصادية الأمريكية: إننا نعيد مصر كوجهة استثمار عالمية، لذلك مضينا قدما بتحسينات شاملة فى بيئة الأعمال. وتابعت نصر قائلة إن السعى لفتح قطاع البيزنس أمام الاستثمار الأجنبى شمل تمرير إصلاحات تشريعية تتراوح ما بين قوانين الاستثمار الجديدة وحتى إزالة الكثير من الروتين، ونتيجة لذلك، شهدت مصر زيادة فى الشركات الجديدة التى تأتى لشواطئها، فضلا عن توسع الشركات الموجودة بالفعل وزيادة استثمار القطاع الخاص، لكنها تظل ترغب فى انخفاض الشركات التى تملكها الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت سحر نصر، أن الإصلاحات النقدية والمالية وانخفاض قيمة الجنيه، جعل من السهل القيام بأعمال تجارية فى مصر، لافتة إلى أن تراخيص الشركات لم تتراجع بسبب التهديدات الأمنية، لاسيما فى ظل الصراع المستمر فى شبه جزيرة سيناء بين الإرهابيين وقوات الأمن المصرية.

وتابعت قائلة: "الحقيقة هى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتى، وأرى استثمارات كبرى من مختلف أنحاء العالم من الولايات المتحدة وأوروبا ومن الخليج وآسيا، تأتى وتؤسس شركاتها". وأنظر دائما للوراء وأتأمل أين كانت مصر قبل سنوات قليلة وأنظر إلى ما نحن عليه اليوم. أنا هنا فى القاهرة مؤتمر آمن ومؤمن تماما. فقد حافظت مصر على كثير من الاستقرار السياسى والاقتصادى والسياسى مؤخرا، وقد انعكس هذا فى كل الأرقام التى أراها من وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية والأكثر أهمية من ذلك ثقة السوق".