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سامح عاشور: قرار تأسيس شركات المحاماة المدنية الأول من نوعه بتاريخ النقابة

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:50 م
سامح عاشور: قرار تأسيس شركات المحاماة المدنية الأول من نوعه بتاريخ النقابة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
كتب محمد السيد
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أكدت النقابة العامة للمحامين، أن جهود النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة بالتفاوض مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل انتهت إلى إصدار قرار وزارى لإعتماد سجل شركات المحاماة المدنية بالنقابة العامة، واعتماد نموذج تأسيس شركات المحاماة المدنية على أن يكون قيد شركات المحاماة فى سجل خاص معتمد من النقابة.

فيما قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هذا القرار يعد الأول من نوعه فى تاريخ نقابة المحامين، والذى يسهم فى التشجيع على إنشاء مكاتب وكيانات قانونية على غرار مكاتب وشركات المحاماة الأجنبية والدولية، ويساهم فى تشجيع الشباب على إنشاء وتأسيس شركات تعمل بشكل مؤسسى ومنظم وتسهم فى أداء رسالة المحاماة بشكل جديد وجماعى مما يعظم من اداء المحامين واستغلال مهارات وخبرات بعضهم البعض .

وأضاف سامح عاشور فى تصريحات له ،أن ذلك السجل المعتمد سوف يسهم فى ضبط وتوثيق شركات المحاماة المدنية ويقنن أوصاع وأشكال متعددة من العمل الجماعى للمحامين .

 


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