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سائق يذبح ابنه ويلقى جثته بالشارع بسبب خلافات مع زوجته بالغربية

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:31 م
سائق يذبح ابنه ويلقى جثته بالشارع بسبب خلافات مع زوجته بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أقدم سائق على ذبح ابنه بسكين فجر اليوم الجمعة، بسبب خلافات مع زوجته بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتمكن ضباط مباحث مركز طنطا بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وإحالته للنيابة العامة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بالعثورعلى جثة لشاب فى العقد الثانى من العمر مذبوحا، وملقى بقرية سبرباى مركز طنطا.

وعلى الفور انتقل اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وضباط المباحث الجنائية، وتبين أن القتيل مذبوحا وغارقا فى دمائه.

وبالفحص والتحرى تبين أن الجثة لشخص يدعى"ا.م.ا" 13سنة طالب، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة والده ويعمل سائق لخلافات مع زوجته، فقام باستدراج نجله وقام بذبحه وفر هاربا، وتم على الفور ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتجرى النيابة العامة تحقيقات معه.


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