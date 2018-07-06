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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:32 م
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روسيا تفرض رسوما جمركية إضافية على سلع أمريكية

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:56 م
روسيا تفرض رسوما جمركية إضافية على سلع أمريكية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ف ب
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أعلنت روسيا الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من السلع الإمريكية والتحضير لإجراءات جديدة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم، على وقع حرب تجارية عالمية.

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اورشكين في بيان إن "إجراءات التعويض اتخذت شكل رسوم جمركية إضافية على الواردات تراوح بين 25 و40 في المئة"، متوقعا أن تجني روسيا من هذه العملية 87,6 مليون دولار.

وفى وقت سابق،  بدأت الصين، الجمعة، فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية للرد بعد فرض واشنطن تعرفات إضافية على العملاق الصيني، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

 

قال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية "عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورا".

ورفض لو الاعلان عن قيمة السلع الأمريكية التى ستخضع للرسوم لكن وزارة التجارة كانت قد نشرت فى وقت سابق قائمة موازية لقائمة واشنطن التى تشمل ما قيمته 34 مليون دولار من السلع.

 

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