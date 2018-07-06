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الجمعة، 06 يوليه 2018 06:14 م
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روسيا تدشن نظاما إلكترونيا لتبادل البيانات لمواجهة التهديدات السيبرانية

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:37 م
روسيا تدشن نظاما إلكترونيا لتبادل البيانات لمواجهة التهديدات السيبرانية الرئيس الروسى
أ ش أ
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 أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده ستدشن نظاما إلكترونيا لتبادل البيانات بين عدة شركات ووكالات لإنفاذ القانون للمساعدة فى تنسيق التدابير للرد على التهديدات السيبرانية.


وقال بوتين، اليوم الجمعة، فى كلمته خلال مؤتمر عالمى للأمن السيبراني، إن موسكو ستطبق برنامجا من تدابير محددة لمحاربة الجرائم الإلكترونية، موضحا إلى أن أحد التدابير ذات الأولية فى ذلك الصدد ستنطوى على تطبيق روسيا لـ"مبادرة أعمال لتطوير نظام من التبادل الآلى للمعلومات بشأن التهديدات فى الفضاء الرقمي"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: " فى حالة الهجمات السيبرانية، سيساعد ذلك النظام فى (إحداث) تنسيق أفضل لتدابير مشغلى الاتصالات والمؤسسات الائتمانية وشركات الإنترنت مع وكالات إنفاذ القانون، ومن ثم القضاء على التهديدات التى تظهر على الفور".

 


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