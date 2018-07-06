"رمضان" تحرش بـ"ناهد" فقتلته بـ16 طعنة فى القلب والصدر بالتبين

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، المتهمة ناهد حسن "ربة منزل"، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامها بقتل شاب طعناً بالسكين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

تعود الواقعة لقيام " رمضان.م" عاطل، بمحاولة التحرش بـ " ناهد. ح" ربة منزل بدائرة قسم التبين، إلا أنها بادرته بعدة طعنات بسكين كانت تحملها داخل حقيبتها الخاصة، ليفارق الشاب الحياة قبل نقله للمستشفى.

وأسندت النيابة، للمتهمة ناهد حسن عبد الشافى السيد تهمة الضرب العمد للمجنى عليه، رمضان.م"، أن بادرت بطعنة مستخدمة سلاح أبيض "سكين" فأحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، ولم تكن قاصدة من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى الموت، كما أسندت النيابة للمتهمة تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين".

واعترفت " ناهد.ح"، أمام النيابة العامة بقتلها لـ"رمضان.م" بعد محاولته الترحش بها، مستطردة: "دايما بشيل معايا ألة حادة عشان أحمى نفسى من الحيوانات اللى فى الشارع دى، أنا تعبت كل يوم حيوانات بينهشوا فى جسمى، محستش بنفسى إلا وأنا بقتله ودمه بيسيل على الأرض".

وأوضح تقرير الطب النفسى الذى أمرت النيابة العامة بتوقيعه على المتهة، أن المتهمة كانت تعانى من اضطراب نفسى بسبب التحرشات والمضايقات الجنسية التى تتعرض لها، إلا أن هذه الضغوط لم تمنعها من التواجد العقلى الكامن وتأثر الجانب النفسى لها بما تعرضت لها، كما أوضح تقرير الطب الشرعى لجثة الشاب انه تلقى 16 طعنة بمختلف جسده بالقلب والصدر والأكتاف.