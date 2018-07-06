دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: توزيع مليون تابلت العام المقبل

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
"التعليم" تستعد لتطبيق النظام الجديد.. طارق شوقى: توزيع مليون تابلت على الطلاب العام المقبل.. استبدال الامتحان الواحد بـ12 اختبارًا بالمرحلة الثانوية والتصحيح إلكترونيًا.. ويؤكد: نستهدف بناء 100 مدرسة يابانية
مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة.. صفحات الغش تعود لابتزاز الطلاب وتزعم قدرتها على تغيير النتائج بالكنترولات.. الطلاب يردون: "مش مصدقينها وفشلت فى تسريب الامتحانات".. والتعليم: "اللعب فى النتائج مستحيل"
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
بشرى لراغبى وحدات سكن مصر.. المرحلة الثالثة تتضمن أسانسيرات فى جميع العمارات.. مصادر: وزير الإسكان قرر تعديل نموذج العمارات.. توقعات بثبات الأسعار فى المرحلة الجديدة.. وتؤكد: 60% متوسط نسب التنفيذ بأول مرحلتين
«المجتمعات العمرانية»: تحويل الأدوار الأرضية بالمدن الجديدة لنشاط تجارى.. خبراء عقاريون يصفون القرار بالكارثة.. ويؤكدون: القرار يحرم المدن الجديدة خصوصيتها ويحولها لمناطق عشوائية
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
"السكة الحديد" تقرر شراء عربات لقطارات البضائع يمكنها السير على الطرق البرية بدون قضبان لأول مرة.. رئيس الهيئة: العربات الجديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا.. ويؤكد: تسهل نقل البضائع للعملاء دون الحاجة لمد الخطوط
وزارة الزراعة:
27 مديرية بيطرية تعلن الطوارئ للتصدى للجلد العقدى.. صرف تعويضات لمربى الماشية بـ3 محافظات.. مخاطبة "المحليات" بغلق الأسواق بالمناطق المصابة.. رش البرك والمستنقعات والترع للقضاء على "الناموس" الناقل للفيروس
بشائر الخير.. ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 ملايين و290 ألف طن خلال 6 أشهر.. الزراعة: مباحثات لفتح أسواق جديدة لـ"المانجو والعنب" فى فيتنام وأفريقيا.. وتؤكد: نطبق المنظومة الجديدة للتصدير على جميع المنتجات
وزارة التعليم العالى:
"طلاب الثانوية يواجهون الخوف من النتيجة بالإقبال على القدرات".. "التعليم العالى": 55 ألف طالب حجزوا الاختبارات وأعمالها منتظمة بالكليات.. السيد عطا للطلاب: احذروا لن يتم فتح الباب لامتحانات القدرات مرة أخرى
محمد الرشيدى لـ"اليوم السابع": 320 مليون جنيه تكلفة التطوير بجامعة النهضة خلال عامين.. ولم تعطلنا الظروف عن الاستثمار يوما.. وشركة أبراج تمتلك أقل من 5 % بالجامعة.. ويؤكد: الجامعة تقود ثورة حقيقية فى الصعيد
وزارة الكهرباء:
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة