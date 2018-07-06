حرم سفير مصر بماليزيا تهدى الملك لوحتين زيتيتين من رسمها

كتب محمود الضبع

على هامش مراسم تسلم مٌحمد الخامس ملك ماليزيا فى القصر الوطنى بكوالالمبور، أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا السفير جمال عبد الرحيم متولى، تم إهداء الملك محمد صورة زيتية لشخص الملك قامت برسمها حرم السفير المصرى الدكتورة منال متولى .

ووجه ملك ماليزيا محمد الخامس الشكر لحرم السفير وأثنى على مستوى رسمها، كما تم إهداء صورة زيتية أخرى من رسم حرم السفير لسلطان بروناى الذى عبر عن امتنانه للهدية وأشاد بدقة الرسم والمحتوى.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن السفير جمال عبد الرحيم متولى نقل خلال المقابلة للملك محمد الخامس أطيب أمنيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لشخصه بدوام الصحة والنجاح وللشعب الماليزى باستمرار التقدم والرخاء.

وأشار السفير إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر وماليزيا، موضحا أن هناك 7 آلاف طالب ماليزى يدرسون فى الكليات العملية فى مصر فى مجال الطب وطب الأسنان، و7 آلاف طالب آخرين يدرسون فى جامعة الأزهر الشريف وقد أعرب الملك محمد الخامس عن سعادته بالتعاون مع جمهورية مصر العربية وقال ان الدولة المصرية معروفة بتاريخها الطويل وباثارها التاريخية كالاهرامات وغيرها وأعرب السفير عن تطلع الملك محمد الخامس لزيارة مصر قريبا.