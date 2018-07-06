جواد ظريف: هناك "إرادة سياسية لمقاومة" أمريكا حول الاتفاق النووى

أعلن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إثر اجتماع فى فيينا الجمعة ضم ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، أن شركاء طهران فى الاتفاق النووى أظهروا "إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة.

وقال ظريف فى مؤتمر صحفى بثته وكالة فارس الإيرانية للأنباء عبر الفيديو: "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أى برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ اجراءات ومقاومة الولايات المتحدة" التى انسحبت من الاتفاق النووى فى مايو.