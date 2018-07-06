جزيرة بورتريكو تستعد لمواجهة إعصار "بيريل"

سان خوان (أ ش أ)

اتخذت سلطات جزيرة بورتريكو استعداداتها لمواجهة إعصار "بيريل" الذى يقترب من المنطقة، وسيتم فتح 424 مأوى فى جميع أنحاء الجزيرة، التابعة للولايات المتحدة، فى إطار الإجراءات الوقائية.

وحذر القائمون على الأرصاد الجوية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - من احتمالية أن تواجه الجزيرة رياحا عاتية تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا فى الساعة وفيضانات غزيرة مع اقتراب الإعصار من الجزيرة التى لا زالت تتعافى من الآثار الناجمة عن العواصف التى ضربتها خلال السنة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الإعصار "بيريل" يعد الأول فى موسم أعاصير المحيط الهادئ للعام الجاري، حيث تم تحديد موقعه اليوم على بعد نحو ألف و830 كيلو مترًا شرقا (الجنوب الشرقى من جزر الأنتيل الصغرى)، وترافق الإعصار رياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 75 كيلومترًا، كما أنها كانت تتحرك تجاه الغرب بسرعة 22 كيلومترًا فى الساعة.