تنسيق الشهادة الإعدادية 2018.. تعرف على مجموع القبول بالثانوى العام بمحافظات مصر

كتب إبراهيم سالم

تنسيق الشهادة الإعدادية 2018 بجميع المحافظات

انتهت كافة المديريات التعليمية بمحافظات مصر من وضع الحد الأدني للقبول بالثانوية العامة " تنسيق الشهادة الإعدادية "، وذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ليبدأ طلاب الشهادة الاعدادية 2018 وأولياء الأمور رحلة البحث عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 ومعرفة مجموع دخول الثانوي العام.

وتخضع عملية تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية إلى مجموعة من الضوابط، منها نسبة النجاح في كل محافظة وأعداد الطلاب المطلوبين في كل مدرسة، حيث يعتمد التنسيق في جميع المحافظات يعتمد على نسبة النجاح والرسوب في كل محافظة، وفيما يلي يستعرض "اليوم السابع" تنسيق الشهادة الاعداية بعدد من محافظات الجمهورية والتي جاءت على النحو التالى:





تنسيق الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حققت محافظة القاهرة نسبة نجاح 78% للشهادة الاعدادية هذا العام، ونظرًا لأن نسبة النجاح تلك تنخفض عن النسبة التي حققها طلاب العام الماضي، فإن تنسيق الشهادة الاعدادية من المتوقع أن يكون 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ارتفعت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية 2018 عن نسبة النجاح التي تحققت العام الماضي، حيث حقق الطلاب هذا العام نسبة نجاح بقيمة 85%، لذا فإنه من المتوقع أن يرتفع التنسيق هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، وأن يكون مجموع دخول الثانوي العام في محافظة الإسكندرية هذا العام للصف الأول الثانوي 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالجيزة

ارتفعت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الجيزة هذا العام عن العام الماضي، حيث سجلت النتيجة نحو 81.99%، ووصل معدل القبول في الصف الأول الثانوي هذا العام إلى 205 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بأسيوط

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة أسيوط، وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، وبالتالي ارتفع تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة أسيوط عن نتيجة تنسيق السنة الماضية، وبلغ مجموع دخول الثانوي العام 210 درجة.

محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة سيناء ظهرت بالفعل، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة التنسيق بعده مباشرة، ويذكر أن مجموع دخول الصف الأول الثانوي في محافظة سيناء كان 235 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة كفر الشيخ ظهرت بالفعل، هذا وتظهر نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة كفر الشيخ مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة كفر الشيخ كان 220 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية ببنى سويف

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في بني سويف، ويتم تحديد نتيجة التنسيق للشهادة الاعدادية مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة بني سويف كان 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالشرقية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في الشرقية، ويتم تحديد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية مباشرة بعد ظهور النتيجة مباشرة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة الشرقية كان 225 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بقنا

كما ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة قنا، وتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 بمحافظة قنا مباشرة بعد ظهور النتيجة ليصل إلى 205 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالفيوم

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الفيوم، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الفيوم مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي لمحافظة الفيوم كان 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بدمياط

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة دمياط، ويتم تحديد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة دمياط مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع دخول الصف الأول الثانوي في محافظة دمياط 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بأسوان

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة أسوان، ويتم تحديد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة أسوان مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة أسوان 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالمنوفية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة المنوفية، ويتم تحديد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في المنوفية مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة المنوفية 223 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالمنيا

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة المنيا، ويتم تحديد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة المنيا مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا 200 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة القليوبية، ويتم تحديد تنيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة القليوبية مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة القليوبية 215 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالغربية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الغربية، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الغربية مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول للصف الأول الثانوي في محافظة الغربية 230 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الدقهلية، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الدقهلية مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة الدقهلية 235 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالأقصر

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الأقصر، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الأقصر مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة الأقصر 192 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الوادي الجديد، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الوادي الجديد مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الاسماعيلية، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة الاسماعيلية مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة الاسماعيلية 210 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بالسويس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة السويس، هذا ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في المحافظة مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة السويس 220 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بسوهاج

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة سوهاج، هذا ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في المحافظة مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة سوهاج 235 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بمطروح

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة مطروح، ويتم تحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في المحافظة مباشرة بعد ظهور النتيجة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة مطروح 203 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 في محافظة جنوب سيناء، ويتم تحديد نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 في المحافظة بعد ظهور النتيجة مباشرة، ويذكر أن مجموع القبول في الصف الأول الثانوي في محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

تنسيق الشهادة الإعدادية بدمياط

اعتمد محافظ دمياط نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية 2018، وكان الحد الأدنى لدخول الصف الأول الثانوي كما تم الإعلان عنه لجميع طلاب الشهادة الاعدادية في المحافظة هو 215 درجة، وقد تم تحديد الحد الأدنى للثانوي العام عقب ظهور النتيجة وحساب أعداد المقاعد المتاحة في الصف الأول الثانوي بالمقارنة بالنتيجة التي أحرزها الطلاب.