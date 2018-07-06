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الجمعة، 06 يوليه 2018 08:17 م
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تقرير مبدئى لمنظمة الأسلحة الكيميائية يؤكد استخدام الكلور فى دوما بسوريا

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:12 م
تقرير مبدئى لمنظمة الأسلحة الكيميائية يؤكد استخدام الكلور فى دوما بسوريا طفل سوري مصاب - أرشيفية
(رويترز)
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أظهر تقرير حصلت عليه رويترز أن تحليلا مبدئيا أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام غاز الكلور فى هجوم فى مدينة دوما بسوريا فى أبريل الماضى، أودى بحياة عشرات المدنيين ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات جوية.

كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أرسلت بعثة لتقصى الحقائق إلى دوما فى منتصف أبريل بعد نحو أسبوع من الهجوم الذى وقع فى السابع من الشهر نفسه فى الجيب القريب من دمشق.

وقال التقرير: "عُثر على مواد كيماوية عضوية مختلفة تحتوى على الكلور فى عينات" أخذت من موقعين، وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أدلة على استخدام غازات أعصاب.

 


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الهجوم الكيماوي في دوما

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