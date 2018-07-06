تعرف على تطور حجم الأمية بمصر خلال 22 عاما فى 25 معلومة

كتبت- هبة حسام

أعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة تفصيلية عن حجم الأمية بمصر خلال 22 عامًا من الفترة 1996 حتى 2017، حيث أشارت تلك الدراسة إلى العديد من المؤشرات والبيانات حول الأمية فى مصر، منها عدد الأفراد الأميين ومعدلات الأمية وتوزيعها وفقاً لفئات السن بين السكان ووفقًا للنوع "ذكر أو أنثى" أيضًا، ومحل الإقامة "المحافظة".

وبحسب الدراسة الإحصائية الحديثة، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة لها، ننشر أهم 20 معلومة ورقم عن تطور الأمية بمصر فى 22 عام خلال الفترة والسنوات المشار إليها، والتى جاءت كالتالى:

1- انخفض عدد الأميين "بدءًا من 10 سنوات فأكثر" من 17.6 مليون فرد عام 1996 إلى 17 مليون فرد عام 2006، بنسبة انخفاض قدرها 3.6% خلال هذه الفترة، ثم ارتفع العدد منذ عام 2006 حتى وصل إلى 18.4 مليون فرد عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 8.3%.

2- انخفض عدد الأميين لكل من الذكور والإناث خلال الفترة من 1996 - 2006، وكانت نسبة الانخفاض للإناث والتى بلغت 4.8% أعلى من نسبة انخفاض الذكور التى سجلت 1.4%.

3- فى الفترة من 2006- 2017، عندما ارتفع عدد الأميين، بلغت نسبة الارتفاع للأمية بين الذكور 18.9%، مقابل 1.7% فقط للإناث.

4- بالرغم من انخفاض الأمية بين الإناث بشكل أعلى من الذكور خلال الفترة من 1996 -2006، وكذلك ارتفاعها بنسب قليلة خلال الفترة من 2006 – 2017، إلا أن الإناث تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى الأميين فى مصر.

5- شكلت الإناث "غير المتعلمات" نسبة 62% من جملة عدد الأميين، فى تعدادى السكان لعامى 1996، و 2006، ثم تناقصت النسبة إلى 57.8% فى تعداد السكان لعام 2017.

6- انخفض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم إلى 25.8% عام 2017.

7- ترتفع معدلات الأمية بين الإناث بدرجة كبيرة، حيث بلغت 30.8% مقابل 21.1% للذكور عام 2017.

8- تعادل نسبة الأمية بين الإناث نحو 1.7 مرة لنسبة الأمية بين الذكور خلال عامى 1996، و 2006، إلا إنها انخفضت لحوالى 1.5 مرة فى تعداد 2017.

9- ارتفعت معدلات الأمية بالريف بدرجة كبيرة حيث بلغت 32%، مقابل 17.7% فى الحضر عام 2017.

10- بالرغم من انحفاض معدل الأمية فى كل من الحضر والريف خلال الفترة من 1996 – 2017 بشكل عام، إلا إنها لا تزال مرتفعة أكثر بالريف وتعادل حوالى 1.8 مرة لمعدل الأمية فى الحضر.

11- بالرغم من ارتفاع معدلات الأمية بالريف عن الحضر خلال الفترة من 1996- 2017، إلا إنها انخفضت بوتيرة أكبر فى الريف.

12- تراجع المعدل فى الحضر إلى 17.7% عام 2017، مقابل 26.7% عام 1996 بانخفاض قدرة 9%.

13- تراجع المعدل بالريف إلى 32% عام 2017، مقابل 49.6% عام 1996 بانخفاض قدره حوالى 18%.

14- ضاق حجم الفجوة النوعية فى الأمية بين الذكور والإناث من 21.2% عام 1996 إلى 14.9% ثم إلى 9.7% عام 2017، وتشير الفجوة النوعية إلى نسبة الأمية للذكور مطروح منه نسبة الأمية للإناث.

15- انخفض معدل الأمية للفئات العمرية الصغيرة، حيـث بلـغ 4.1% لفئة الأطفال "10- 14" عام خلال 2017.

16- خلال الفترة من 1996 – 2006، تناقصت نسبة الأمية لفئة الأطفال بدرجة كبيرة من 16% عام 1996 إلى 4.5% عام 2006.

17- يرجع الانخفاض فى معدل الأمية لفئة الأطفال لزيادة معدلاتهم وأعدادهم بالتعليم خلال الفترة من 1996-2006.

18- لم يتعدى معدل الأمية 10% للسـكان فى الفئـة العمريـة "15- 19" عام خلال عام 2017، ولم يتعدى 20% للشباب فى عمر 20- 29 عام.

19- يتجه معدل الأمية للتزايد مع ارتفاع العمـر، حيث ارتفع إلى 28 للفئة العمرية "35- 39 عام"، ثم إلى 38.8% للفئة " 45- 49 عام".

20- يتزايد معدل الأمية إلى 46.9% للفئة العمرية "50-54 عام"، وإلى أكثر من 50% للفئات العمرية 55 سنة فأكثر.

21- يرجع الارتفاع فى معدل الأمية بشكل عام، لارتفاع معدلات الأمية للفئات العمرية الكبيرة وخاصة كبار السن ممـا سـاهم درجة كبيرة فى ارتفاع المعدل الإجمالا للأمية.

22- بلغت أعلى نسـبة لمعـدلات الأمية فى محافظة المنيا خلال عام 2017 بـ 37.2%، تلاها بنى سويف بـ 35.9%، وأسيوط بـ 34.6%، وسوهاج بـ 33.6%.

23- حققت محافظة البحيرة أعلى معدلات الأمية بالوجه البحرى والـتى بلغت 32.9%، تلاها محافظة كفر الشيخ بـ 28.5%.

24- بالنسبة لمحافظات الحدود، سجلت أعلى نسبة للأميـة بمحافظـة مطروح بـ 31.9% خلال 2017، تلاها شمال سيناء بـ 22.2%.

25- أما بالنسبة لأقل معدل للأمية بالمحافطـات عـام 2017، كانت لمحافظة بورسعيد بـ 14.1%، ثم السويس بـ 15.3%.