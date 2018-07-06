video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: "مونديال روسيا" يسير على مستوى عال ويقدم للمشجعين الكثير من المفاجآت

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:49 م
بوتين: "مونديال روسيا" يسير على مستوى عال ويقدم للمشجعين الكثير من المفاجآت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها بلاده، تجرى على مستوى عال وتقدم للمشجعين الكثير من المفاجآت، وهذا ما تتميز به المنافسات الرياضية.

وقال بوتين - خلال لقائه مشاهير كرة القدم بالكرملين اليوم الجمعة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك - "البطولة نفسها وفق ما أتخيل ذلك تسير على ما يرام، وعلى مستوى عالٍ، الكثير من المفاجآت، بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذه هى روعة التنافس والأقوى دوما يفوز".

وأضاف: "سوف نولى اهتماما خاصا لتطوير كرة القدم.. قريباً جداً، بعد نهاية البطولة، سنجتمع مع جميع أولئك الذين يشاركون فى تنظيم الثقافة البدنية، مع الذين شاركوا فى بناء وتشغيل هذه المرافق الرياضية والثقافة الرياضية بشكل عام، سنضع خطة كاملة لاستخدام البنية التحتية للرياضة والهندسية والنقل لتطوير الثقافة البدنية فى البلاد".

حضر اللقاء مجموعة من أساطير كرة القدم العالمية مثل الهولندى ماركو فان باستن والألمانى لوتار ماتيوس والمكسيكى خورخى كامبوس والأوروجويانى كارلو فورلان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: لا ترتيبات لاتفاق بين بوتين وترامب لسحب القوات الإيرانية من سوريا

الكرملين: من المستبعد حضور الرئيس بوتين مباراة روسيا وكرواتيا

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مونديال روسيا




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة