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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:32 م
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بوتين: الهجمات الإلكترونية كلفت العالم تريليون دولار فى 2017

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:13 م
بوتين: الهجمات الإلكترونية كلفت العالم تريليون دولار فى 2017 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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 قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الهجمات الإلكترونية تسببت فى خسائر بقيمة تريليون دولار فى العالم، العام الماضى.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال مؤتمر للأمن السيبرانى، منعقد فى موسكو، اليوم الجمعة، أن عدد الهجمات السيبرانية ضد بلاده فى الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار الثلث، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.

وذكر الرئيس الروسى، أن أمن الفضاء العالمى للمعلومات يتطلب اهتماما خاصا، حيث نلاحظ أن عدد التهديدات والمخاطر ينمو فى هذا المجال" موضحا أن الخسائر فى عام 2017 من الهجمات الإلكترونية وحدها فى العالم بلغ حوالى تريليون دولار أمريكى، مشيرا إلى أن بلاده تواجه أيضا تحديات مماثلة فى الأمن الإلكترونى حيث ارتفع عدد الهجمات السيبرانية ضدها، ودعا إلى توحيد جهود جهات إنفاذ القانون ومجتمعات الأعمال والمنظمات العامة والمواطنين أنفسهم لمواجهة هذا الخطر.


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فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا

الهجمات الإلكترونية




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